«Галкина* терпеть не мог, а Пугачеву понимаю»: известный артист плюнул в именитую пару

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Что касается, Аллы Пугачевой, то, по мнению Садальского, у певицы просто не было выбора. Она поступила, как жена своего мужа.