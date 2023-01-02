«Галкина* терпеть не мог, а Пугачеву понимаю»: известный артист плюнул в именитую пару

Известный артист и блогер Стас Садальский дал интервью актеру и телеведущему Вячеславу Манучарову в его Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».
Речь во время беседы зашла о знаменитостях, покинувших Россию. Стас Садальский заговорил о Максиме Галкина*, которого всегда критиковал за ведение субботней программы Первого канала «Сегодня вечером».
«Я его терпеть не мог. Вы с ним даже разговаривали по поводу меня. Сейчас не могу его ругать, потому что его и так все ругают», - высказался Стас Садальский.
Стас Садальский на Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин Youtube.сом
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Что касается, Аллы Пугачевой, то, по мнению Садальского, у певицы просто не было выбора. Она поступила, как жена своего мужа.
«Пугачеву понимаю, она как жена декабриста поехала», - добавил Стас Садальский.
По материалам Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».
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