«Я его презираю, он миллиарды заработал»: Стас Садальский отреагировал на непотребную выходку Валерия Меладзе

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Актер Стас Садальский объяснил свое отношение к известному музыканту Валерию Меладзе.

Известный артист и блогер Стас Садальский стал гостем Yuotube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

В числе вопрос, которые задал своему визави Вячеслав Манучаров, был и касающийся певца Валерия Меладзе. Его интересовало, как относится к музыканту Стас Садальский. Тот прямо заявил, что не разделяет его позиции, и более того, презирает после одного случая.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Стас Садальский на Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин Youtube.com

«Однажды летели вместе в самолете, он спрятался от меня, чтобы не здороваться, вот так салфеткой. Я его презираю. Я не считаю чужие деньги, он обогатился, миллиарды заработал, популяризируя украинских артистов», - высказался Стас Садальский.

По материалам Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».

Читайте также