«Я его презираю, он миллиарды заработал»: Стас Садальский отреагировал на непотребную выходку Валерия Меладзе

Известный артист и блогер Стас Садальский стал гостем Yuotube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

В числе вопрос, которые задал своему визави Вячеслав Манучаров, был и касающийся певца Валерия Меладзе. Его интересовало, как относится к музыканту Стас Садальский. Тот прямо заявил, что не разделяет его позиции, и более того, презирает после одного случая.

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