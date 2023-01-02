«Я его презираю, он миллиарды заработал»: Стас Садальский отреагировал на непотребную выходку Валерия Меладзе

Известный артист и блогер Стас Садальский стал гостем Yuotube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».
В числе вопрос, которые задал своему визави Вячеслав Манучаров, был и касающийся певца Валерия Меладзе. Его интересовало, как относится к музыканту Стас Садальский. Тот прямо заявил, что не разделяет его позиции, и более того, презирает после одного случая.
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Стас Садальский на Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин Youtube.com
«Однажды летели вместе в самолете, он спрятался от меня, чтобы не здороваться, вот так салфеткой. Я его презираю. Я не считаю чужие деньги, он обогатился, миллиарды заработал, популяризируя украинских артистов», - высказался Стас Садальский.
По материалам Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».