«Кольцо было очень красивое»: Гагарина в новогоднюю ночь получила предложение руки и сердца от эффектного брюнета

Певица Полина Гагарина, как и многие ее именитые коллеги, в новогоднюю ночь работала. Вокалистка выступала на сцене одного из увеселительных заведений. Однако в новогоднюю ночь у Полины Гагариной вместе с возможностью приличного заработка был еще и шанс наладить личную жизнь.

Звезда получила предложение руки и сердца от юного поклонника. Статный брюнет подошел к Полине Гагариной во время выступления и преподнес кольцо, как и полагается в такие моменты.

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