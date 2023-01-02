Сынишка Каран уснул у отца на руках: Бурак Озчивит показал свежее фото с красавицей женой и их первенцем

Бурак Озчивит поделился свежим семейным фото в личном микроблоге, новогоднюю ночь турецкий актер провел в кругу близких. Первенец Бурака уснул прямо у отца на руках. На фото Озчивит позировал с уже спящим сыном и беременной женой Фахрие Эвджен.
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Возлюбленная актера находится на последних месяцах беременности. Ей даже пришлось отказаться от съемок в сериале «Альпарслан». Сначала в СМИ писали, что причина тому ревность Бурака. Однако позже стало известно, что Фахрийе оставила проект из-за того, что узнала о своем интересном положении.
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: соцсети героя публикации
Бурак Озчивит не скрывает, что его жена помимо красоты обладает еще и другими привлекательными для него чертами. К примеру, она сама готовит для мужа. На съемках Бурак ест только ту еду, которую ему готовит Фахрийе Эвджен. И к тому же, актриса сама наводит порядок в их загородном особняке, не прибегая к помощи домработниц.