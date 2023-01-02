У мамы Лизы на руках! Арзамасова привела в театр сынишку Левушку от Авербуха

Лиза Арзамасова с самого детства снимается в кино. Популярность ей принесла роль Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». И сейчас актриса получает предложения от режиссеров, пишет книги и играет в театре. За кулисами спектакля «Золушка» с участием мамы побывал и маленький сынишка Елизаветы от хореографа Ильи Авербуха.
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В своем микроблоге Лиза Арзамасова поделилась свежим фото, прижав сынишку к себе. Вот только Левушка был явно увлечен красочными декорациями.
Лиза Арзамасова с сыном Левушкой. Фото: соцсети героя публикации
«Вот так мы провели 31 декабря - в театре, вместе с «Золушкой». Моя семья пришла поддержать меня! Так что в антрактах за кулисами Левушка рассмотрел все-все-все и даже познакомился с Котом в сапогах. Но больше всего на Льва Ильича произвели впечатление огромные часы с механическими стрелками», - написала Лиза в свое Telegram-канале.