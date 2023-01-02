У мамы Лизы на руках! Арзамасова привела в театр сынишку Левушку от Авербуха

Лиза Арзамасова с самого детства снимается в кино. Популярность ей принесла роль Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». И сейчас актриса получает предложения от режиссеров, пишет книги и играет в театре. За кулисами спектакля «Золушка» с участием мамы побывал и маленький сынишка Елизаветы от хореографа Ильи Авербуха.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В своем микроблоге Лиза Арзамасова поделилась свежим фото, прижав сынишку к себе. Вот только Левушка был явно увлечен красочными декорациями.