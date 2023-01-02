Во всем блеске Снежной королевы! Рудковская в серебристом бальном платье со шлейфом отметила 48-летие

2 января свой день рождения отмечает музыкальный продюсер Яна Рудковская. Ей исполнилось 48 лет. В своем микроблоге жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поделилась свежими снимками, показав сказочный наряд, в котором она отпраздновала начало персонального года.

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Именинница позировала у сервированного стола, похоже, что Яна пригласила именитых гостей на банкет. Для вечеринки жена фигуриста принарядилась в серебристое бальное платье со шлейфом. Наряд красавицы-блондинки мерцал блестками и пайетками.