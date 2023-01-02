Во всем блеске Снежной королевы! Рудковская в серебристом бальном платье со шлейфом отметила 48-летие

2 января свой день рождения отмечает музыкальный продюсер Яна Рудковская. Ей исполнилось 48 лет. В своем микроблоге жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поделилась свежими снимками, показав сказочный наряд, в котором она отпраздновала начало персонального года.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Именинница позировала у сервированного стола, похоже, что Яна пригласила именитых гостей на банкет. Для вечеринки жена фигуриста принарядилась в серебристое бальное платье со шлейфом. Наряд красавицы-блондинки мерцал блестками и пайетками.
Яна Рудковская в вечернем платье. Фото: соцсети героя публикации
«С днем рождения, дорогая!!» - поздравила именинницу Ольга Орлова.
«С днем рождения, дорогая Яночка!» - тут же нашлась певица Зара.
Напомним, что у Яны Рудковской есть четверо детей. Трое родных сыновей и один пасынок, которого музыкальный продюсер считает своим ребенком. Старшие дети звездной красотки от бизнесмена Виктора Батурина - Андрей (пасынок) и Николай. И младшие от фигуриста Евгения Плющенко - Саша и Арсений.