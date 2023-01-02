Без макияжа и нижнего белья: обнаженная Волочкова прикрылась букетом белых роз, позируя в постели

Звезда балета Анастасия Волочкова в эти дни чувствует себя особенно счастливой. Она планирует замужество и свадьбу, а совсем скоро вместе с возлюбленным отправится отдыхать на свои любимые Мальдивы.
Пока же Анастасия Волочкова проводит время в своем подмосковном особняке. Вероятно, в компании избранника, который этим утром второго января осыпал балерину белыми розами.
В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором предстала запечатленной на постели в собственной спальне.
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Анастасия Волочкова позирует без макияжа и полностью обнаженной. Балерина прикрылась букетом белых роз.
Анастасия Волочкова с букетом белых роз. Фото: соцсети
«Прекрасное начало дня», - подписала кадр Анастасия Волочкова.