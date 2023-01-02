«Никто не ожидал такого взлета»: Сергей Соседов высказался после исполнения песни SHAMAN в эфире «Суперстар! Возвращение»

Накануне, первого января, состоялся финал шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Открывала его своим выступлением звезда 90-х годов Алена Иванцова.
Она исполнила хит музыканта и автора песен Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, «Теряем мы любовь».
Член жюри Лера Кудрявцева призналась, что весь номер любовалась Аленой Иванцовой. Маша Распутина добавила, что Алена Иванцова показала себя настоящей артисткой - тонкой и скромной. Много добрых слов Алене Иванцовой посвятил музыкальный критик Сергей Соседов.
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Алена Иванцова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Никто не ожидал такого взлета. Каждый номер вокально отточен, доведен до совершенства или почти до совершенства. Ты – настоящее открытие этого шоу, и я хочу, чтобы этот звездный час продолжался», - обратился к Алене Иванцовой Сергей Соседов.