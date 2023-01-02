«Никто не ожидал такого взлета»: Сергей Соседов высказался после исполнения песни SHAMAN в эфире «Суперстар! Возвращение»

«Никто не ожидал такого взлета. Каждый номер вокально отточен, доведен до совершенства или почти до совершенства. Ты – настоящее открытие этого шоу, и я хочу, чтобы этот звездный час продолжался», - обратился к Алене Иванцовой Сергей Соседов.