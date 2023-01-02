Брови коромыслом, губы ниточкой, щеки-шарики: как выглядела жена Андрея Черкасова на «Доме-2»

Жена ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова, блондинка Кристина Ослина пришла на проект в феврале 2017 года, когда ей было 26 лет.

Девушкой она и тогда была симпатичной, но далеко не такой холеной, как сейчас. Судя по архивным кадрам, Кристина Ослина на тот момент еще не нашла хорошего бровиста. Так что, брови на ее лице выглядят довольно комично, они коромыслом. Ресницы накрашены не очень аккуратно, губы не такие идеальные, как сейчас. Ну и судя по всему, тогда Кристина весила больше, чем сейчас. Лицо было вполне себе круглым и щекастым. Сейчас от щек не осталось и следа.

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