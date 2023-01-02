«Буду жирной»: Кудрявцева рассказала, как заглотила одним махом сельдь под шубой, оливье и торт

Лера Кудрявцева не стала изменять российским традициям и основательно подготовилась ко встрече Нового года в кругу семьи.

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Знаменитость приготовила классические для праздника закуски, которые, как и у многих остались после застолья. Сейчас телеведущая старательно пытается их доесть. И, как и каждая россиянка, она жутко недовольна своим обжорством. Ведь потом опять придется садиться на диету!

«Вот сейчас съела селедку под шубой, оливье и торт «Наполеон». Гори хата, гори и сарай, елки палки! Дома два холодильника, забиты салатами и всякой всячиной, оставшейся с Нового года.

Ходишь мимо, откроешь – закроешь. Откроешь, психанешь, съешь... Буду жирной, что ж… Уже все равно», - поведала своим подписчикам Лера Кудрявцева.

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