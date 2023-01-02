Троица главных пакостников и ушлых завистников по знаку зодиака - не подпускать на пушечный выстрел

Астрологи назвали троицу главных завистников среди знаков зодиака. Они никогда не покажут публично своих слабостей, зато наедине с собой могут дать волю самым скверным чертам характера.

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Телец

Рожденные под этим созвездием умеют мастерски скрывать свою зависть. И только спустя годы их ближайшее окружение может догадаться, в чем таится корень зла. Даже самые прочные отношения Тельцов могут дать трещину из-за его токсичности.

Чаще всего этот знак зодиака ревнует успешных, им завидно, если кто-то имеет лучшее материальное положение. Правда с годами Тельцы все же начинают работать над своей негативной чертой, погружаясь в саморазвитие. Но на это способны только мудрые.

Рыбы

Этот знак зодиака все время проявляет свой максимализм. И причина тому - низкая самооценка. Такие люди с детства недовольны собой. Им свойственно впадать в агрессию и придираться по мелочам. При этом Рыбам нравится самоутверждаться за счет других, более счастливых и успешных. Довольствоваться малым они не привыкли. И им, как никому другому известно, что такое зависть.