Троица главных пакостников и ушлых завистников по знаку зодиака - не подпускать на пушечный выстрел

Астрологи назвали троицу главных завистников среди знаков зодиака. Они никогда не покажут публично своих слабостей, зато наедине с собой могут дать волю самым скверным чертам характера.
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Телец
Рожденные под этим созвездием умеют мастерски скрывать свою зависть. И только спустя годы их ближайшее окружение может догадаться, в чем таится корень зла. Даже самые прочные отношения Тельцов могут дать трещину из-за его токсичности.
Чаще всего этот знак зодиака ревнует успешных, им завидно, если кто-то имеет лучшее материальное положение. Правда с годами Тельцы все же начинают работать над своей негативной чертой, погружаясь в саморазвитие. Но на это способны только мудрые.
Рыбы
Этот знак зодиака все время проявляет свой максимализм. И причина тому - низкая самооценка. Такие люди с детства недовольны собой. Им свойственно впадать в агрессию и придираться по мелочам. При этом Рыбам нравится самоутверждаться за счет других, более счастливых и успешных. Довольствоваться малым они не привыкли. И им, как никому другому известно, что такое зависть.
Раки
Этот знак зодиака грешит тем, что он постоянно сравнивает себя с другими. Причина для зависти у Раков - материальные блага и личное счастье: хорошая машина, уютная квартира и красивая жена друга.
Рожденные под этим созвездием во всем ищут подвох и находят оправдание чужим достижениям. По мнению Раков, если кто-то получил высокую должность, стало быть этот человек сумел найти подход к начальству.
Самобичевание и вечная критика играет с этим знаком зодиака злую шутку. Раки забывают о наслаждении моментом в погоне за счастьем.