«Все ершится и ерепенится»: Сергей Соседов приложил известную певицу в эфире шоу «Суперстар! Возвращение»

Делая комплименты Алене Иванцовой, Сергей Соседов вспомнил о том, как вела себя на проекте другая певица, Катя Лель. Вокалистка, напомним, учинила скандал в эфире НТВ, когда ее не устроила реакция жюри на выступление.

«Не все имеют ум и достоинство, чтоб так себя вести, - оценил Алену Иванцову и прошелся по Кате Лель Сергей Соседов. - Есть у нас одна артистка, которая все ершится и ерепенится, и этим губит себя в глазах телезрителей».