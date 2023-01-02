«Все ершится и ерепенится»: Сергей Соседов приложил известную певицу в эфире шоу «Суперстар! Возвращение»

Первого января в эфир НТВ вышел финальный выпуск третьего сезона популярного шоу «Суперстар! Возвращение».
Открыла его певица Алена Иванцова. Она исполнила песню SHAMANA «Теряем мы любовь», восхитив своими вокалом и манерой жюри и поклонников.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о достоинствах Алены Иванцовой.
«Никто не ожидал от тебя такого блистательного взлета. Каждый твой номер вокально был доведен до совершенства», - оценил Сергей Соседов участие Алены Иванцовой в проекте.
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Делая комплименты Алене Иванцовой, Сергей Соседов вспомнил о том, как вела себя на проекте другая певица, Катя Лель. Вокалистка, напомним, учинила скандал в эфире НТВ, когда ее не устроила реакция жюри на выступление.
«Не все имеют ум и достоинство, чтоб так себя вести, - оценил Алену Иванцову и прошелся по Кате Лель Сергей Соседов. - Есть у нас одна артистка, которая все ершится и ерепенится, и этим губит себя в глазах телезрителей».
Катя Лель на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: НТВ