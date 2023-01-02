Осторожно, гололедица: в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр.
«Гололедица. Прочие опасности. Период предупреждения - до 23:00 вторника, 3 января», - говорится в сообщении.
До 15:00 понедельника, 2 января, метеорологи предупреждают о сильном порывистом ветре.
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Напомним, ранее предупреждение об опасной погоде действовало до 21:00 2 января в столице и Подмосковье. Причиной также была гололедица.
Ранее синоптики рассказали, что 2 января ожидается пасмурная, промозглая и ветреная погода, с мокрым снегом или дождем. Ночью около ноля градусов, днем - до +3. Третьего января ночью похолодает до -7 градусов, выпадет снег. А днем снова оттепель – до +2. Четвертого января под утро те же -2…-7 градусов, днем 0…-5, облачно, небольшой снег.