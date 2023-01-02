Осторожно, гололедица: в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Ранее синоптики рассказали, что 2 января ожидается пасмурная, промозглая и ветреная погода, с мокрым снегом или дождем. Ночью около ноля градусов, днем - до +3. Третьего января ночью похолодает до -7 градусов, выпадет снег. А днем снова оттепель – до +2. Четвертого января под утро те же -2…-7 градусов, днем 0…-5, облачно, небольшой снег.