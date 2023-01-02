Михалкова устроила манкое дефиле в корсете и поясе для чулок: соблазняет умело (фото)

39-летняя Юлия Михалкова в последнее время часто участвует в фотосессиях. Актриса выглядит роскошно, поэтому не удивительно, что ее приглашают позировать.

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Экс-участница телепроекта «Уральские пельмени» накануне потрясла публику кадрами в нижнем белье. Знаменитость облачилась в шелковый корсет, пояс для чулок, туфельки и пеньюар. И устроила в таком знойном виде дефиле.

Михалкова, стоит заметить, выглядела в таком образе весьма соблазнительно. Ну настоящая чаровница!