Копия папа: Сэм Селезнев из «Дома-2» показал, каким стал его подросший сын, которому скоро исполнится три года

Бывший участник «Дома-2» Сэм Селезнев женился в сорокалетнем возрасте, а в сорок один стал отцом.

Звезда телестройки дорожит своей семьей и бережно относится с близким. Он обожает красавицу-жену Юлию и сына Тимофея. Малышу в феврале исполнится три года, и периодически родители делятся снимками с его участием в микроблоге.

В новогодние праздники жена Сэма Селезнева поделилась семейными кадрами, на которых показала, как подрос их сын Тимофей. Мальчик - копия Сэма.

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