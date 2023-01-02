Копия папа: Сэм Селезнев из «Дома-2» показал, каким стал его подросший сын, которому скоро исполнится три года

Бывший участник «Дома-2» Сэм Селезнев женился в сорокалетнем возрасте, а в сорок один стал отцом.
Звезда телестройки дорожит своей семьей и бережно относится с близким. Он обожает красавицу-жену Юлию и сына Тимофея. Малышу в феврале исполнится три года, и периодически родители делятся снимками с его участием в микроблоге.
В новогодние праздники жена Сэма Селезнева поделилась семейными кадрами, на которых показала, как подрос их сын Тимофей. Мальчик - копия Сэма.
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Сэм Селезнев с женой Юлией и сыном Тимофеем. Фото: соцсети
«Тем временем мы ворвались в 2023 год в полном семейном составе с чистыми мыслями, уверенностью в завтрашнем дне и надеждой на светлое будущее», - подписала семейное фото Юлия Селезнева.