«Кажется, уже ждут девочку»: Дарью Пынзарь заподозрили в беременности из-за фото с акцентом на животик

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь воспитывают двоих сыновей - Артема и Давида. Поклонники пары мечтают увидеть их еще и в роли родителей девочки, а сами Пынзари не раз говорили, что хотели бы иметь троих детей.

Потому в Сети часто пристально рассматривают снимки Дарьи Пынзарь в поисках намека на беременность. И, как показалось подписчикам, на этот раз он был сделан и довольно непрозрачно.

Дарья и Сергей Пынзарь поделились фото, на котором запечатлено, как Сергей положил руку на живот жене. Поклонники тут же решили - Дарья ждет ребенка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».