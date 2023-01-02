«Кажется, уже ждут девочку»: Дарью Пынзарь заподозрили в беременности из-за фото с акцентом на животик

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь воспитывают двоих сыновей - Артема и Давида. Поклонники пары мечтают увидеть их еще и в роли родителей девочки, а сами Пынзари не раз говорили, что хотели бы иметь троих детей.
Потому в Сети часто пристально рассматривают снимки Дарьи Пынзарь в поисках намека на беременность. И, как показалось подписчикам, на этот раз он был сделан и довольно непрозрачно.
Дарья и Сергей Пынзарь поделились фото, на котором запечатлено, как Сергей положил руку на живот жене. Поклонники тут же решили - Дарья ждет ребенка.
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Дарья и Сергей Пынзарь. Фото: соцсети
«С Новым годом, мои любимые!» - подписала кадр Дарья Пынзарь.
Поклонники тут же принялись обсуждать, почему на фото сделан акцент на живот.
«Кажется, уже ждут девочку», «Вы беременны?», «Это потому, что он на живот ей руку положил?» - высказались в Сети.