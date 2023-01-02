Народ должен знать! Глоба назвала главную опасность 2023 года, которая придет через детей

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом, назвав опасность, которая омрачит год Водяного Кролика. Эта беда придет через детей. Поэтому родители должны быть начеку. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Главное, проявлять осмотрительность и избегать больших сборищ, особенно на зимних каникулах, когда идут гуляния.

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