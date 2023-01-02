Народ должен знать! Глоба назвала главную опасность 2023 года, которая придет через детей

Родитель должен знать! Глоба назвала главную опасность 2023 года, которая придет через детей

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Предупрежден, значит вооружен.

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом, назвав опасность, которая омрачит год Водяного Кролика. Эта беда придет через детей. Поэтому родители должны быть начеку. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Главное, проявлять осмотрительность и избегать больших сборищ, особенно на зимних каникулах, когда идут гуляния.

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Год Водяного Кролика станет вирусным. В 2023-м остро встанет вопрос деторождения и детей в целом. Именно через них будут приходить заболевания. И все бы не так страшно, но болезни смогут адаптироваться за счет мутации. Эта ситуация прослеживается с 2022 года. И это далеко не конец. Хотя многие родители стали осторожнее. С первого месяца, то есть с января, стоит избегать толп, шумных компаний, там можно легко подцепить заразу.

«Лучше на тусовки не ходить!» - сказала, как отрезала Тамара Глоба.

По материалам студийное интервью «КП»

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