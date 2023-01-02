Рудова с трудом уложила сладостный бюст в тесемочный купальник: рукой затеребонькалась вся (видео)

Наталья Рудова впечатлила отдыхающих на пляже в Дубе, где она решила провести новогодние каникулы.

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39-летняя артистка взяла с собой максимального откровенные купальники, которые состояли практически из одних тесемок с небольшим включением ткани.

Звезда сняла на пляже видео в одном из таких костюмов для соцсетей, на котором рассказала, что готова устроить новый заплыв в море.

Рудова при этом красиво поигрывала формами и все время теребила рукой. Получилось очень красиво!