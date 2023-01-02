«Все зашибись будет»: астролог рассказала, что ждет семью Пугачевой в 2023 году

В конце года в деревне Грязь заметили, что в особняке Аллы Пугачевой наводят порядок. Многие посчитали, что артистка вместе со своей семьей планирует вернуться в России. Однако с ними в корне не согласна астролог-таролог Дарья Назаренко.

Предсказательница разложила карты на будущее Аллы Борисовны. По ее словам, для Примадонны 2023-й, несмотря на все трудности, окажется весьма удачным. Некоторые сложности возникнут лишь в первые месяцы.

«Семья, дети - все будет хорошо. В начале года ждет какое-то нестабильное состояние, придется понервничать, но где-то под конец - все будет супер», - заверила женщина, пишет StarHit.

Недавно стало известно, что израильские сотрудники правопорядка подозревают артистку в серьезных нарушениях местного законодательства. Теперь миграционная служба вправе отобрать заветный паспорт из рук звезды.

Но ждать приезда Примадонны с детьми домой тоже не стоит, утверждает астролог. Согласно прогнозу, Пугачева наладит быт в Израиле, куда Примадонна уехала в октябре вместе с детьми.

«Все зашибись будет и обратно никуда не двинутся», - подытожила Назаренко.

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