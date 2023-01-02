Напряженные «вершины»: полунагая Севастьянова повергла красавцев в аут (фото)

Напряженные «вершины»: полунагая Севастьянова повергла красавцев в аут (фото)

Севастьянова повергла красавцев в аут. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова смогла удивить своим обликом.

Каролина Севастьянова разбередила фантазии своих подписчиков-мужчин, среди которых на самом деле немало настоящих красавцев и обеспеченных.

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Звезда поделилась фотографией в Сети, на которой предстала практически полуобнаженной. Ее вечерний наряд символически прикрывал напряженный накаченный бюст спортсменки.

К слову, в Китае женскую грудь красиво называют «благодатными вершинами» за их важную роль для продолжения человеческого рода и красоту.

Севастьянова повергла красавцев в аут. Фото: соцсети

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