Зарубина резко ответила участникам «Суперстар! Возвращение», которые не поздравили ее с победой

Певица Ольга Зарубила заняла первое место в шоу «Суперстар! Возвращение». Однако победе звезды оказались рады далеко не все коллеги.
По ее словам, подошли и поздравили ее с заслуженным лидерством только Катя Лель, выбывшая за шаг до финала, и Сергей Чумаков, покинувший проект во втором выпуске. Однако Роксана Бабаян, Алена Иванцова, Жан Милимеров не стали обращаться к победительнице проекта.
«Думаю, что некоторый элемент обиды у них был. Когда люди не поздравляют, значит, они уверены — только им должно быть предназначено первое место. Это, конечно, в корне неправильно: нужно оценивать себя объективно», - рассуждает артистка.
Равнодушие коллег ее расстроило. По ее словам, за кулисами шоу царила доброжелательная атмосфера: участники хорошо относились друг к другу. Но во время финала все изменилось, передает StarHit.
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«Не все же могут победить! Я считаю, что заняла первое место по праву. Впервые в жизни меня оценили по достоинству», - отметила Зарубина.
Певица похвасталась, что участие в шоу подарило множество новых поклонников. Ольга Владимировна поделилась неожиданным побочным эффектом - ее социальные сети атаковали мужчины в надежде заполучить частичку внимания звезды 90-х. Зарубина подчеркнула, что каждый день ее соцсети заваливают признаниями в любви. Но подобные письма она всерьез не рассматривает.