Грубо и вызывающе: стилист Рогов разнес дерзкий наряд Люси Чеботиной

В октябре прошлого года состоялся популярный фестиваль «Жара FEST». В нем приняла участие певица Люся Чеботина, которая появилась на красной ковровой дорожке в откровенном образе. Поклонники звезды пришли в восторг от ее наряда, однако, известный стилист Александр Рогов раскритиковал его в пух и прах.

По его мнению, хрупкой девушке не к лицу экстравагантная, полупрозрачная юбка, кожаные перчатки и ультракороткий топ. Блогер посчитал образ чрезмерно грубым и вызывающим.

«Как можно так ужасно выглядеть на дорожках? Начинающий стилист приволок непонятно что этой замечательной, красивой девочке-блондинке: какой-то агрессивный, черный наряд. Это просто ужасно», - возмутился он.

Однако Александр не исключил, что подбор одежды остался все-таки за самой певицей, и она решила совместить кожу с полупрозрачными тканями.

«Есть два варианта. Либо это у нее со вкусом плохо. Она говорит: „Мне нравится, я хочу так“. Прямо референсы приносит. Либо Люся просто под влиянием какого-то профана», - заключил ведущий модных передач.

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