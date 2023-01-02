Финансовый гороскоп: Володина назвала четыре знака зодиака, которые сорвут денежный куш в январе

Василиса Володина назвала четыре знака зодиака, которые сумеют обуздать январскую энергию и с самого начала года ринутся в бой, чтобы зарабатывать на волне успеха. Все это возможно благодаря поддержке Вселенной. Тут как в поговорке: куй железо, пока горячо. Уж эти предприимчивые знаки зодиака - трудоголики не упустят свой шанс разбогатеть.

В своем Telegram-канале Василиса Володина поделилась финансовым прогнозом, дав понять, что одним из самых удачных денежных периодов станет конец декабря - с 21 числа и по 31 января текущего года.

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