Выбор астрологов: самый ревнивый знак зодиака - превратит жизнь любимой в сущий ад

Выбор астрологов: самый ревнивый знак зодиака - превратит жизнь любимой в сущий ад

Самый ревнивый знак зодиака. Фото: Global Look Press

Они патологически ревнивы и не могут совладать со своими чувствами, если объект их обожания интересуется чем-то или чем-то еще помимо них самих.

Астрологи выбрали самого ревнивого среди всех знаков зодиака. Золотая медаль у Скорпионов. Они маниакально ревнуют свою вторую половинку, изводя любимых ежедневными отчетами о каждой прожитой минуте. Скорпионы не просто ревнивцы. Они главные зодиакальные Отелло. 

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Жизнь с ними настоящее испытание: Скорпионы могут превратить жизнь любимого человека в сущий ад своими придирками, ревностью и постоянными проверками. 

Рожденные под этим созвездием стремятся заменить своей второй половинке весь мир. Кроме его самого, в этой Вселенной других объектов для обожания быть не должно. 

По материалам The Voice

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