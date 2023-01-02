Выбор астрологов: самый ревнивый знак зодиака - превратит жизнь любимой в сущий ад

Астрологи выбрали самого ревнивого среди всех знаков зодиака. Золотая медаль у Скорпионов. Они маниакально ревнуют свою вторую половинку, изводя любимых ежедневными отчетами о каждой прожитой минуте. Скорпионы не просто ревнивцы. Они главные зодиакальные Отелло.
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Жизнь с ними настоящее испытание: Скорпионы могут превратить жизнь любимого человека в сущий ад своими придирками, ревностью и постоянными проверками.
Рожденные под этим созвездием стремятся заменить своей второй половинке весь мир. Кроме его самого, в этой Вселенной других объектов для обожания быть не должно.
По материалам The Voice