Жаден до денег! Глоба назвала знак зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в январе

Жаден до денег! Глоба назвала знак зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в январе

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Вселенная даст им шанс пополнить свои закрома.

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который может рассчитывать на благосклонность небесных светил. В январе в жизни Тельцов начнется белая полоса.

В своем YouTube-канале астролог подметила, что для этого знака зодиака первый месяц 2023 года станет периодом для поездок, знакомств, новых отношений, многочисленных связей и переговоров.

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Старые проекты принесут Тельцам успех и силы для новых начинаний. В то же время звезды сулят им хорошую прибыль, они будут активно зарабатывать нужные им деньги. И это период второй половины месяца. Кроме того, этот знак зодиака может рассчитывать на поддержку близких и семьи.

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