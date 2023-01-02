Жаден до денег! Глоба назвала знак зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в январе

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который может рассчитывать на благосклонность небесных светил. В январе в жизни Тельцов начнется белая полоса.

В своем YouTube-канале астролог подметила, что для этого знака зодиака первый месяц 2023 года станет периодом для поездок, знакомств, новых отношений, многочисленных связей и переговоров.

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