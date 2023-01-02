Жаден до денег! Глоба назвала знак зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в январе

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который может рассчитывать на благосклонность небесных светил. В январе в жизни Тельцов начнется белая полоса.
В своем YouTube-канале астролог подметила, что для этого знака зодиака первый месяц 2023 года станет периодом для поездок, знакомств, новых отношений, многочисленных связей и переговоров.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Старые проекты принесут Тельцам успех и силы для новых начинаний. В то же время звезды сулят им хорошую прибыль, они будут активно зарабатывать нужные им деньги. И это период второй половины месяца. Кроме того, этот знак зодиака может рассчитывать на поддержку близких и семьи.