Обласкан начальством и деньгами! Тамара Глоба назвала везунчика января - удача попрет

Тамара Глоба назвала везунчика января, который сумеет добиться личного успеха. Вселенная будет благоволить Овнам.

В своем YouTube-канале астролог подметила, что рожденные под этим созвездием уже в первом месяце 2023 года заслужат уважение и признание в делах. Речь идет о старых проектах.

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