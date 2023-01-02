Обласкан начальством и деньгами! Тамара Глоба назвала везунчика января - удача попрет

Тамара Глоба назвала везунчика января, который сумеет добиться личного успеха. Вселенная будет благоволить Овнам.
В своем YouTube-канале астролог подметила, что рожденные под этим созвездием уже в первом месяце 2023 года заслужат уважение и признание в делах. Речь идет о старых проектах.
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Также предприимчивые Овны начнут строить новые планы, они так и бурлят идеями. Этот знак зодиака обласкан начальством и деньгами. Но тут важна мера, можно вызвать не только похвалу руководства, но и серьезные нарекания. В первом случае, успех в делах гарантирован, если начальство будет довольно этим знаком зодиака, то и прибыль польется дождем изобилия.
Овнам важно помнить, что начало и середина января - это время личного успеха. На первый план также выйдут вопросы семьи, отношений. В этот период им стоит держать друзей ближе и не ссориться с ними - и это вторая и третья декада января.