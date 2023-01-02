Влажная Рудова показала, что будет, если «треугольники» лифчика развести в стороны: «кексы» на пляже

Наталья Рудова пошалила на дубайском пляже, выйдя на побережье в купальнике-завлекалке.

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39-летняя чаровница с влажными волосами примерила такое бикини на тесемках, что глаз не отвести. Да к тому же актриса решила усилить эффект, разведя «треугольники» лифчика в разные стороны.

Так грудь Рудовой, конечно же, сильно рисковала оказаться обнаженной, но оттого становилась особенно притягательной. Ну аппетитные «кексы», не иначе!

Фото артистка разместила в личном блоге, вызвав волну восторга у пользователей.