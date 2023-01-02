Рудова обнажила «межножную щель» бесстыдно: от распутницы мужчины выпали в осадок

Наталья Рудова отправилась на новогодние каникулы в Дубай. Звезда отлично выглядит в свои 39 лет и может похвастаться фигурой, которая есть не у каждой 20-летней девушки.

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Рудова не скрывает, что к телу своей мечты она пришла не просто так, а за счет усиленных тренировок и диет.

Однако работа над собой не прошла даром, на пляжах она покоряет сердца многочисленных мужчин и вызывает зависть у женщин.

В личном блоге артистка блеснула своими стройными ножками, наведя камеру на щелку между ними. От такого зрелища поклонники просто выпали в осадок!