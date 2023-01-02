Никита Пресняков и Алена Краснова вместе встретили новый год в Беверли-Хиллз

После того, как осенью 2022 года стало известно о том, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из России в США, народ забеспокоился: почему же парень оставил в Москве свою жену Алену?

О том, что модель Алена Краснова все еще находится в РФ, говорили фото и видео, которые она публиковала.

Но пара все же воссоединилась до новогодних праздников и 2023 год встретила вместе - в Беверли-Хиллз, в американском штате Калифорния. На видео, которое опубликовала Алена, они с супругом веселятся на шумной вечеринке с диджеем и танцами.

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