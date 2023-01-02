Сплошные кружева и никакого push-up: Юлия Михалкова показала новый театральный образ

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Подписчикам показалось, что в районе груди наряд ей великоват.

Актриса и модель Юлия Михалкова 1 января предстала перед своими подписчиками в новом образе - в кружевном платье с глубоким декольте. Как выяснилось, платье было реквизитом для съемок.

«Примерила новый театральный образ», - пояснила сама Юлия.

На актрису тут же обрушилось множество комплиментов. Кто-то, впрочем, заметил, что в области груди платье ей великовато - оно рассчитано на более внушительный бюст.

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Юлия Михалкова примерила кружевной наряд. Фото: соцсети

В декабре, напомним, Михалкова впечатлила своих подписчиков еще одним стильным, но более  современным образом. Она надела белый брючный костюм с черным воротником и черным галстуком. Бюстгальтера под пиджаком актрисы не было.

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