Сплошные кружева и никакого push-up: Юлия Михалкова показала новый театральный образ

Актриса и модель Юлия Михалкова 1 января предстала перед своими подписчиками в новом образе - в кружевном платье с глубоким декольте. Как выяснилось, платье было реквизитом для съемок.

«Примерила новый театральный образ», - пояснила сама Юлия.

На актрису тут же обрушилось множество комплиментов. Кто-то, впрочем, заметил, что в области груди платье ей великовато - оно рассчитано на более внушительный бюст.

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