Сплошные кружева и никакого push-up: Юлия Михалкова показала новый театральный образ

Актриса и модель Юлия Михалкова 1 января предстала перед своими подписчиками в новом образе - в кружевном платье с глубоким декольте. Как выяснилось, платье было реквизитом для съемок.
«Примерила новый театральный образ», - пояснила сама Юлия.
На актрису тут же обрушилось множество комплиментов. Кто-то, впрочем, заметил, что в области груди платье ей великовато - оно рассчитано на более внушительный бюст.
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Юлия Михалкова примерила кружевной наряд. Фото: соцсети
В декабре, напомним, Михалкова впечатлила своих подписчиков еще одним стильным, но более современным образом. Она надела белый брючный костюм с черным воротником и черным галстуком. Бюстгальтера под пиджаком актрисы не было.