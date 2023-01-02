Сдавила грудь и засунула в рот каку: Севастьянова заставила стонать мужчин своим видом (фото)

Каролина Севастьянова удивила публику кадрами в соцсетях. Звезда пошалила на камеру с подругой.

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Вечно сидящая на диетах спортсменка взяла вещь для нее запретную – чупа-чупс (вот уж кака для спортсменки). И на пару с подругой манко пососала конфету.

При этом нельзя было не заметить, что гимнастка сдавила своим тугим нарядом бюст. Севастьянова прекрасно осознавала, какой эффект оказывает этим снимком на мужчин-подписчиков, поэтому поиграла глазками на камеру.

Отметим, что Каролина в настоящий момент свободна. Она рассталась со своим парнем, с которым встречалась несколько лет. Отметим, что многие подозревают, что в этом может быть виновато поведение Севастьяновой на шоу ТНТ «Звезды в Африке», где с ней активно заигрывал певец Анатолий Цой.