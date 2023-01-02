Бузова вышла на сцену в коротком струящемся платье с прозрачным «межножьем» (видео)

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова даже в первый день нового года не смогла насладиться отдыхом и отправилась радовать народ своими песнями.

«Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку. Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову», - поет Ольга на видео, опубликованном в соцсети.

На это выступление Бузова надела короткое струящееся платье с одним открытым плечом. Платье было полупрозрачным, так что зрители могли видеть даже нижнее белье артистки.

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