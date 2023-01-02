«Вчера ни грамма»: Анна Заворотнюк объяснила, почему в новогоднюю ночь пила только детское шампанское

Модель Анна Заворотнюк призналась, что в этот раз встречала Новый год без шампанского и вообще без алкоголя. Многие могли подумать, что недавно вышедшая замуж 26-летняя красотка готовится к прибавлению в семействе, но причина в другом.

Дело в том, что сразу после переезда в Дубай вместе с мужем, Анна подхватила какой-то вирус со всем «букетом» сопутствующих неприятностей: кашлем, больным горлом и осипшим голосом.

«У кого похмелье? Признавайтесь. А я вчера ни грамма. С антибиотиками решила не мешать. Вспоминала вкус детства и пила детское шампанское», - рассказала модель.

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