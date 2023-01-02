Огурец, бутылка и бутерброды с икрой: Лариса Рубальская встретила новый год вдвоем с собакой

Знаменитая советская и российская поэтесса Лариса Рубальская в новогоднюю ночь поделилась видео, демонстрирующим, как она встречает новый 2023 год. Оказалось, что компанию 77-летней Ларисе Алексеевне составила только ее любимая собачка.

«Это мой новогодний стол и моя новогодняя компания. Мы с Долькой вдвоем, но нам хорошо. Да, Долька?»

На столе поэтессы не было даже салата оливье, лишь разрезанный надвое огурец, мини-бутерброды с черной икрой, початая бутылка коньяка и рюмка.

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