Оксана Самойлова в ультракоротком платье потрясла «дыньками» на пляже (видео)

Известный блогер и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в соцсети видео в стиле «великого Гэтсби». Красивая и в праздничном наряде, девушка поднимает бокал шампанского, а позади нее громыхает салют.

«Добро пожаловать в 2023», - написала Оксана.

Для приветствия нового года она выбрала очень короткое сверкающее платье-бюстье, поддерживающее и демонстрирующее во всей красе немаленькую грудь.

Подписчики отметили, что про Самойлову действительно можно сказать, что она «выиграла эту жизнь».

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