«Размером с абрикосину»: Лена Катина из «Тату» поделилась главной радостью 2023 года

38-летняя Лена Катина, бывшая участница дуэта «Тату», готовится во второй раз стать матерью. Она уже не скрывает беременность и под Новый год поделилась со своими подписчиками снимком, на котором стоит возле елки, повернувшись в профиль, и демонстрирует всем свой заметно подросший животик.

«В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!» - написала Катина под фото.

Отцом будущего ребенка певицы стал ее второй супруг, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, за которого она вышла замуж 16 июня 2022 года.

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