Было - стало! Весила 200 килограммов! Как Инна Воловичева выглядела на «Доме-2» и какой стала

Инна Воловичева пришла на «Дом-2» пухляшкой. Кто бы мог подумать, что она сумеет похудеть, сбросив лишний вес. Однако красавица брюнетка взяла себя в руки и привела фигуру в тонус. Ее фото и до и после приводят поклонников в ступор. Это словно два разных человека. Куда девалась упитанная девица? Теперь Инна стройненькая словно кипарис.
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При росте 180 сантиметров Инна весила порядка 200 килограмм. Одно время она даже вела в микроблоге «Дневник жирной женщины», в котором рассказывала о своих похождениях, делясь весьма неприятными моментами из личной жизни, связанными с лишним весом. Еще на проекте «Дом-2» Инна Воловичева начала бороться с лишним весом и избавилась от 20 килограммов. Усовершенствованием своей фигуры Инна Воловичева занимается и по сей день.