Было - стало! Весила 200 килограммов! Как Инна Воловичева выглядела на «Доме-2» и какой стала

Инна Воловичева пришла на «Дом-2» пухляшкой. Кто бы мог подумать, что она сумеет похудеть, сбросив лишний вес. Однако красавица брюнетка взяла себя в руки и привела фигуру в тонус. Ее фото и до и после приводят поклонников в ступор. Это словно два разных человека. Куда девалась упитанная девица? Теперь Инна стройненькая словно кипарис.

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