Из пышки в худышку! Стала меньше втрое! Как сейчас выглядит Ирина Агибалова из «Дома-2» и какой была

Ирина Агибалова произвела фурор среди поклонников, когда похудела едва ли не втрое. Выглядит телебабушка из проекта «Дом-2» значительно моложе. Когда-то она была пышкой, а теперь стала стройной и моложавой. Такое преображение заслуживает восхищения. Ирина взялась за себя и сбросила лишние килограммы, доказав, что женщина в любом возрасте может выглядеть прекрасно.

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