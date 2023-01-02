Из пышки в худышку! Стала меньше втрое! Как сейчас выглядит Ирина Агибалова из «Дома-2» и какой была

Ирина Агибалова произвела фурор среди поклонников, когда похудела едва ли не втрое. Выглядит телебабушка из проекта «Дом-2» значительно моложе. Когда-то она была пышкой, а теперь стала стройной и моложавой. Такое преображение заслуживает восхищения. Ирина взялась за себя и сбросила лишние килограммы, доказав, что женщина в любом возрасте может выглядеть прекрасно.
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Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова пришла на проект корпулентной дамой. В тот момент ей было 45 лет, но ягодкой назвать ее у поклонников язык не поворачивался.
Зато к своим 57 годам Агибалова невероятно расцвела и похорошела. Сейчас она явно является лучшей версией себя. Ирина Александровна проделала большую работу над собой, чтобы из грузной дамы с лишним весом превратиться в стройную женщину.