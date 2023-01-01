Лицо усохло! Недоедает? Как Андрей Черкасов выглядел в молодости и каким стал на проекте «Дом-2»

Поклонники в восторге от Андрея Черкасова. Уж кто-кто, а он сохранился лучше остальных. Выглядит почти также, как и в молодые годы. Разве что лицо усохло. Фанаты тут же пошутили, что шоумен не доедает. Улыбчивый Черкасов с легкостью располагает к себе, умиляя очаровательными ямочками на щечках.

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