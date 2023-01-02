Нос над губами нависал! Подрезали? Как Влад Кадони выглядел до проекта «Дом-2» и каким стал

Влад Кадони, его настоящее имя Виктор Голунов, потомственный колдун и экстрасенс, на телеэкране появился в 2008 году в качестве участника шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Тогда образ у паренька был простоватым и ничем непримечательным. Зато сейчас, став признанной звездой проекта «Дом-2», Кадони похорошел, стал брутальным завидным женихом.

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Поклонники гадают, что Влад сделал со своим выдающимся носом, который буквально нависал на губой. «Подрезали?», «Челка эта, можно косоглазие заработать», «Так лучше! Прям красавчик, причесали на телике», - шутят фолловеры.