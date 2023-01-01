Вторая Мэрилин Монро! Климова в белом платье с разрезом засветила упругие бедра - аж дрожь берет

44-летняя Екатерина Климова обладает фигурой на зависть многим молоденьким красоткам. А ведь у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» четверо детей. Причем, старшая дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова учится в МГУ. Также у нее есть сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. И младшая дочка Белла от Гелы Месхи.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

На новогодней съемке актриса предстала в образе голливудской дивы Мэрилин Монро, примерив белоснежное платье с летящей юбкой и разрезом до середины бедра. Климова кружилась в кадре, щеголяя в импровизированном дефиле так, что засветила стройные ножки. Любой бы просто истек слюной, увидев актрису в столь пикантном образе.