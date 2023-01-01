«Туфель 42 размера? Ну и ласты»: Ходченкова в чулках утянула взбитые бедра, забыв надеть юбку

Когда-то Светлана Ходченкова могла похвастаться пышными формами, именно такой поклонники помнят ее по военной драме «Благословите женщину», в которой она снималась с Александром Балуевым. Постройневшая актриса изменилась до неузнаваемости. Сошел весь массив фигуры.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В своем микроблоге Светлана Ходченкова поделилась свежим селфи, изящно усевшись на диван так, чтобы приоткрыть взбитые бедра в чулочках. При этом поклонники заметили, что актриса забыла надеть юбку. Светлана позировала в парике под каре в пепельном блонде и с заячьими ушками.