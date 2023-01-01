«Держитесь своих!»: Асмус после перебранки с Харламовым позировала с дочкой в том самом особняке раздора

«Держитесь своих!»: Асмус после перебранки с Харламовым позировала с дочкой в том самом особняке раздора

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: личный архив

Актриса из фильма «Текст» призналась, что до сих пор живет под одной крышей с бывшим мужем.

Как выяснилось, резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов так и не съехал из особняка, который занимает его бывшая жена Кристина Асмус с дочкой Анастасией. Похоже, что дом по всем документам принадлежит комику. А вот актрисе идти оказалось некуда. Поговаривают, что один этаж занимает Гарик, второй - Кристина, в доме еще живет и мама юмориста. Так что роскошный особняк стал своего рода камнем преткновения и домом раздора.

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Асмус даже устроила публичную перебранку с бывшим мужем. Актриса напомнила Харламову, что он не оставлял ей никакого дома, как она выразилась «ни облеванного, ни обоссанного». А также ни копейки денег.

«Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем», - отметила актриса.

Кристина Асмус с дочкой Анастасией у новогодней елки. Фото: личный архив

В своем микроблоге Кристина Асмус поделилась свежим новогодним фото, позировав с дочкой Анастасией у елки. Причем снимок, похоже, был сделан в том самом особняке, который они никак не могут поделить с комиком.

«Что тут скажешь… Живы и слава Богу. Берегите себя и своих близких. И держитесь своих! Обнимаю, с наступающим Новым годом!» - заметила Асмус.

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