Звезда шоу «Суперстар! Возвращение» Алена Иванцова получила предложение руки и сердца в эфире НТВ

Алена Иванцова

Алена Иванцова. Фото: НТВ

Певица Алена Иванцова призналась, что для нее это стало большой неожиданностью.

Исполнительница хита «Человек дождя» Алена Иванцова после убийства первого мужа не стала больше создавать семью. Но похоже, что участие певицы в шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» изменит не только ее творческую, но и личную жизнь.

Во время финала проекта, который вышел в эфир НТВ первого января 2023 года, Алене Иванцовой сделал предложение руки и сердца ее давний знакомый. Брутальный мужчина вышел на сцену и преподнес Алене Иванцовой букет роз и коробочку с кольцом.

«Для меня предложение, разумеется, стало большой неожиданностью! А сделал его Виталий, мой давний друг, продюсер, профессионал своего дела, он очень помог и поддержал меня на проекте… И, наверное, покорил еще и своими мужскими поступками, отношением. Хотя мы знакомы 29 лет, он не перестает меня удивлять!» - поделилась Алена Иванцова.

Алену Иванцову с прекрасным событием поздравили участники проекта, вместе с ней дошедшие до финала Роксана Бабаян, Жан Милимеров, Ольга Зарубина.

По материалам «СтарХита».

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