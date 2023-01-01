Звезда шоу «Суперстар! Возвращение» Алена Иванцова получила предложение руки и сердца в эфире НТВ

Исполнительница хита «Человек дождя» Алена Иванцова после убийства первого мужа не стала больше создавать семью. Но похоже, что участие певицы в шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» изменит не только ее творческую, но и личную жизнь.
Во время финала проекта, который вышел в эфир НТВ первого января 2023 года, Алене Иванцовой сделал предложение руки и сердца ее давний знакомый. Брутальный мужчина вышел на сцену и преподнес Алене Иванцовой букет роз и коробочку с кольцом.
«Для меня предложение, разумеется, стало большой неожиданностью! А сделал его Виталий, мой давний друг, продюсер, профессионал своего дела, он очень помог и поддержал меня на проекте… И, наверное, покорил еще и своими мужскими поступками, отношением. Хотя мы знакомы 29 лет, он не перестает меня удивлять!» - поделилась Алена Иванцова.
Алену Иванцову с прекрасным событием поздравили участники проекта, вместе с ней дошедшие до финала Роксана Бабаян, Жан Милимеров, Ольга Зарубина.
По материалам «СтарХита».