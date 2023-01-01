Какая все-таки красавица: невеста уволенного из «Дома-2» Влада Кадони прильнула к нему в гостях у Натальи Варвиной

Бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони уже второй год вместе со своей избранницей Марией. Влад Кадони представил девушку своим друзьям, и те прекрасно приняли ее.

Новый год Влад Кадони и его возлюбленная встречали в гостях у Натальи Варвиной и ее мужа Алексея Михайловского. Хлебосольная и обожающая готовить Наталья Варвина показала друзьям, как готовит рваную свинину.

Влад Кадони удивился и блюду, и его названию. В микроблоге он поделился видео, которым запечатлел, как обсуждает это со своей девушкой.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».