«Мне было за что его благодарить»: Вера Брежнева сделала заявление на фоне сообщений о разладе с Константином Меладзе

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Напомним, в 2022 году впервые со ссылками на источники в окружении пары появлялась информация о разрыве отношений Веры Брежневой и Константина Меладзе. Косвенно на это указывало несколько факторов. Супруги перестали появляться вместе, а из микроблога Веры Брежневой исчезли совместные с Константином Меладзе фото.

Так что, не исключено, что подводя итоги года, Вера Брежнева имела в виду и свои отношения с Меладзе.