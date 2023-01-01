«Мне было за что его благодарить»: Вера Брежнева сделала заявление на фоне сообщений о разладе с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева в микроблоге озвучила, каким лично для нее был прошедший, 2022, год.
Непростым, как и для многих людей. Вера Брежнева озвучила эпитеты, с которыми у нее ассоциируются завершившиеся двенадцать месяцев.
«Прошлый год был настоящим испытанием. Испытанием внутри и снаружи. Год истины, силы, воли, чести и достоинства. Год проявления человечества. Таким ли мы его загадывали? Конечно, нет. Но мне было за что его благодарить», - написала Вера Брежнева.
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Напомним, в 2022 году впервые со ссылками на источники в окружении пары появлялась информация о разрыве отношений Веры Брежневой и Константина Меладзе. Косвенно на это указывало несколько факторов. Супруги перестали появляться вместе, а из микроблога Веры Брежневой исчезли совместные с Константином Меладзе фото.
Так что, не исключено, что подводя итоги года, Вера Брежнева имела в виду и свои отношения с Меладзе.