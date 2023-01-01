«Вы там как?»: уехавшие из России Волосожар и Траньков предстали на редком фото с двумя подросшими детьми

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: Global Look Press

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков поделились семейным кадром.

Олимпийские чемпионы, прославленные фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков на новогодние каникулы уехали из России. Вместе с дочкой и сыном звездная пара отдыхает на берегу Черного моря, в Батуми.

Снимком, сделанным в первый день нового года, в микроблоге поделился Максим Траньков. На фото запечатлена вся семья - Траньков с Волосожар и их дети - полуторагодовалый Тео и дочка Анжелика, которой в феврале исполнится шесть лет.

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Максим Траньков и Татьяна Волосожар с детьми. Фото: соцсети

«Вы там как? С наступившим!» - подписал кадр Максим Траньков.

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