Крошечные Санты: Юлия Ефременкова из «Дома-2» нарядила сыновей-близнецов в красные костюмчики

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в ушедшем году впервые стала мамой. Сразу дважды. Своему избраннику Мондезиру Юлия Ефременкова подарила сыновей-близнецов. Сейчас малышам чуть больше трех месяцев. И судя по всему, они вместе с родителями встречали Новый год.

Юлия Ефременкова по случаю праздника нарядила сыновей-близнецов в костюмы Санта-Клаусов.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлела малышей в их люльках. Мальчики облачены в красные костюмчики и выглядят как крошечные Санты.

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