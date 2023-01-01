Крошечные Санты: Юлия Ефременкова из «Дома-2» нарядила сыновей-близнецов в красные костюмчики

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в ушедшем году впервые стала мамой. Сразу дважды. Своему избраннику Мондезиру Юлия Ефременкова подарила сыновей-близнецов. Сейчас малышам чуть больше трех месяцев. И судя по всему, они вместе с родителями встречали Новый год.
Юлия Ефременкова по случаю праздника нарядила сыновей-близнецов в костюмы Санта-Клаусов.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлела малышей в их люльках. Мальчики облачены в красные костюмчики и выглядят как крошечные Санты.
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Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: соцсети
«Мы готовы», - подписала Юлия Ефременкова кадр.
Лица сыновей она прикрыла смайликами. Но скоро Юлия Ефременкова их прятать не будет. В январе состоятся крестины малышей, после которых Ефременкова и Мондезир познакомят детей со своей аудиторией.