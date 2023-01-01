Не похожа на беременную, неужели родила? Фахрийе Эвджен задрапировала большой живот, позируя в черном платье с мужем и сыном

Звезды турецких сериалов, супруги Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен готовятся во второй раз стать родителями. Малыш пары появится на свет уже в ближайшее время. На днях Бурак Озчивит желал жене легких родов.

Потому увидев новое семейное фото Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен с сыном Караном, многие принялись разглядывать Фахрийе. На снимке ее живот виден не сразу. Фахрийе Эвджен задрапировала округлости черным платьем, которое скрадывает ее раздавшуюся фигуру. Так что, многие решили, что актриса уже родила. Но присмотревшись к кадру, поклонники понимали, что Фахрийе все еще беременна.

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