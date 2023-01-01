«Твое 1 января! Лицо отсидели до вмятины?»: Ивлеева спросонья показала заплывшие глаза-щелки

«Твое 1 января! Лицо отсидели до вмятины?»: Ивлеева спросонья показала заплывшие глаза-щелки

Анастасия Ивлеева. Фото: личный архив

Блогерша щегольнула «испитым» помятым лицом после новогодней ночи.

Анастасия Ивлеева по традиции поделилась в своем микроблоге честным селфи, которое она сделала утром 1 января. Поклонники поддержали теледиву, заметив, что даже с «испитым» и помятым после возлияния лицом она выглядит не так уж страшно. Просто немного припухли глаза и веки отекли так, что их едва разлепили.

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Опухшая Анастасия Ивлеева 1 января. Фото: личный архив

«Твое 1 января! Лицо отсидели до вмятины?», «Боржоми - в студию», «Лицо как после недельного возлияния», «Аллергия на 1 января??», «Все равно хорошенькая», «Нос как слива», - шутят фолловеры.

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